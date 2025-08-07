전세·근로계약 고민될 때…관악구, 청년·부동산 전문 무료 ‘법률상담’

이미지 확대 관악구청 관악구청

서울 관악구가 올해부터 다변화되는 법률 수요에 대응하고자 ‘콕콕 수요 맞춤형 법률상담’을 진행하고 있다.7일 관악구에 따르면, 청년전담변호사가 무료로 상담을 해주는 ‘관악에서 청년에게로(LAW)’(청년에게로) 사업과 ‘부동산 전세사기피해자 법률상담 해드림(DREAM)’ 사업이 있다. 관악구는 기존 관악구 무료 법률 상담관 23명 외에 청년 전담 변호사 2명과 부동산 전문 변호사 3명을 올해 추가 위촉했다.‘청년에게로’는 관악구에 사는 19~39세 청년이 대상이다. 근로·임대차 계약이나 임금 체불, 보증금 반환 등 문제를 맞닥뜨리는 청년의 법적 권익을 보호하기 위해 도입됐다. 매월 지정일에 상담이 진행되며 관악구청 홈페이지에서 사전 예약할 수 있다. 주로 청년이 이용할 수 있는 야간이나 주말에 법률상담이 열린다.국토교통부로부터 부동산 전세사기 피해자로 인정받은 구민들에게는 순차적으로 안내 문자를 발송해 법률상담 예약도 실시하고 있다. 최근까지 1882명에게 안내 문자 등이 발송됐다. 부동산 전문 변호사가 순차적으로 전화 상담을 진행한다.뿐만 아니라 구민 누구나 법률 서비스가 필요할 경우 매월 둘째, 넷째주 월요일에 관악구청 홈페이지에서 온라인 사전 예약을 하면 된다. 관악구 소속 무료 법률 상담관이 전화로 상담을 실시한다.박준희 관악구청장은 “앞으로도 구민의 권익 보호를 위한 정책을 지속적으로 발굴해 구민의 법률지원군이 되겠다”고 말했다.김주연 기자