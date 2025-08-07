메뉴
태극기 컵케이크 만들고 독립운동 배우고…서울 중구 ‘안녕 광복절’

김주연 기자
수정 2025-08-07 14:45
입력 2025-08-07 14:45
서울 중구가 광복 80주년을 맞아 어린이들이 광복절의 역사적 의미를 체험하고 배울 수 있는 프로그램을 준비했다고 7일 밝혔다.

서울 중구 ‘안녕 광복절’ 포스터
서울 중구 '안녕 광복절' 포스터 서울 중구가 광복절을 맞아 어린이를 위한 역사 체험 행사를 진행한다.
중구 제공


오는 9일부터 14일까지 중구교육지원센터에서 총 3가지 연령별 맞춤형 역사 체험 활동이 진행될 예정이다. 우선 오는 13일에는 센터 지하 1층에서 독립운동과 관련된 사건과 인물을 책으로 탐구하는 ‘안녕? 광복절’이 진행된다. 대상은 중구 초등생 1~3학년(오후 4시)과 4~6학년(오후 5시) 각 12명이다.

오는 14일 센터 내 요리 체험 공간인 에듀쿡에서는 태극기 문양을 활용한 컵케이크를 직접 만들 수 있다. 1·2학년, 3·4학년, 5·6학년 각 10명씩 수업을 진행하며 학년별로 난이도가 달라진다.

오는 9일부터 14일까지 센터 내 상상공작소에서는 팽이 위에 태극무늬를 꾸미는 미술 활동 체험을 할 수 있다. 별도 신청 없이 어린이 누구나 참여 가능하다.

모든 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 중구교육지원홈페이지에서 선착순 모집 프로그램을 신청할 수 있다.

중구 관계자는 “광복 80주년을 맞아 어린이들이 쉽고 재미있게 우리 역사를 접할 수 있도록 프로그램을 기획했다”며 참여를 독려했다.

김주연 기자
닫기