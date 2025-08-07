메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서울시, 1년 반 동안 도로변 곳곳에 2180개 정원 조성…한뼘정원·교통섬정원 등

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-08-07 19:21
입력 2025-08-07 19:21

정원 도시 서울 완성을 위한 전략
내년까지 30만㎡ 규모로 확대 조성

이미지 확대
서울 동작구 여의대방로에 위치한 가로 정원
서울 동작구 여의대방로에 위치한 가로 정원


서울시는 지난 1년 6개월간 도로변 곳곳에 2180개의 정원을 조성했다고 7일 밝혔다. 보행로변 ‘가로정원’, 가로수 아래 ‘한뼘정원’, 도로 중간 ‘교통섬정원’ 등을 만들었으며 총면적은 15만 3298㎡에 이른다.

먼저 종로구 새문안로 등 143곳(12만 8780㎡)에 가로정원을 조성했다. 보도와 차도 사이의 가로정원은 그동안 ‘띠녹지’라는 이름으로 일률적으로 나무를 심어왔다. 다만 2023년 5월 ‘정원도시 서울’ 조성 계획 발표 후부터는 계절마다 색다른 매력을 느낄 수 있는 다채로운 꽃과 식물을 심었다.

가로수 아래 한뼘정원은 중구 세종대로 일대와 서울광장 등 유동 인구가 많은 도심권에 1960곳이 만들어졌다. 단조로운 가로수 보호판 대신 꽃과 식물을 심은 작은 공간으로, 도심 거리를 걸으며 아기자기한 정원을 감상할 수 있다.

교통섬정원은 종로구 혜화로, 성북구 한천로 일대 등 77곳의 교차로 사이 중앙분리대와 회전교차로 등에서 만나볼 수 있다. 회색 콘크리트 바닥을 정원으로 바꿔 보행자는 물론 운전자들에게도 녹지 공간을 제공한다.

이 정원은 운전자, 보행자 등 시민들이 생활 속에서 가장 쉽게, 자주 만날 수 있는 도로변 곳곳에 작지만 많이 조성하는 것에 중점을 뒀다. 개별적 녹지공간을 넘어 서울을 하나의 정원으로 유기적으로 연결하는 ‘가든 커넥터’(Garden Connector)를 실현하기 위함이라고 시는 설명했다.
홍국표 서울시의원, 제11회 평화통일 서예대전 시상식 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 홍국표 서울시의원, 제11회 평화통일 서예대전 시상식 참석

이수연 서울시 정원도시국장은 “서울 어디서든 5분 거리 내 도로 등에서 만날 수 있는 일상의 정원을 내년까지 약 30만㎡까지 확대하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기