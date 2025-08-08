서울 관악구, 영아 전용 키즈카페 은천동점 개관…베이비스파까지

이미지 확대 관악 영아 전용 키즈카페 은천동점 서울 관악구에 문을 연 영아 전용 서울형 키즈카페 은천동점에서 영아와 보호자들이 베이피스파를 즐기고 있다.

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구의 다섯번째 서울형 키즈카페인 ‘은천동점’이 문을 열었다고 8일 관악구가 밝혔다. 서울형 키즈카페 중 유일한 24개월 미만 영아 전용으로 운영된다.이날 관악구에 따르면, 서울형 키즈카페 은천동점은 252㎡ 규모로 지난 5일 개관했다. 영아 전용인 데다 저렴한 가격으로 베이비스파 시설을 이용할 수 있어 지난 7월 시범운영부터 주민들의 호응이 높았다.앞면이 유리인 스파 시설은 보호자가 아이들의 움직임을 관찰할 수 있다. 튜브와 물놀이용품, 바디 타올 등도 자유롭게 이용할 수 있다. 별도의 플레이 룸에서 다양한 놀이 활동도 즐길 수 있다.이용 대상은 서울시민인 6개월 이상 24개월 미만 영아와 보호자라면 이용 가능하다. 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 3회차로 나누어 운영된다. 월요일과 법정공휴일은 휴관한다.회차당 이용 요금은 아동 1인당 3000원(동반 보호자 포함)이다. 우리동네키움포털에서 온라인으로 사전 예약 후 이용할 수 있다.한편 지난해까지 공동 육아방으로 활용되던 ‘보라매동점’과 ‘난향동점’도 최근 리모델링을 거쳐 ‘밀가루 놀이’와 ‘도자기 만들기’ 체험이 있는 테마형 키즈카페로 탈바꿈했다. 관악구는 두곳도 시범운영 이후 이달 중 정식 개관할 예정이다. 성현동에도 테마형 키즈카페를 내년 상반기 개관하기 위해 설계 용역 중이다.박준희 관악구청장은 “서울형 키즈카페는 날씨 등 외부 환경에 구애받지 않고, 아이들의 무한한 상상력과 건강한 정서 발달을 지원하는 공간”이라며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 관악구를 만들기 위해 다양한 보육 공간 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자