“위고비 유행이라는데”…서울 중구 ‘비만치료제 건강특강’

다음달 5일 중구여성플라자…약사의 ‘약 이야기’

이미지 확대 ‘위고비 드디어 입고’ 지난해 서울 시내 한 약국에 비만치료제 위고비 입고 안내문이 붙어있다.

연합뉴스

이미지 확대 서울 중구 ‘약 이야기’ 특강 서울 중구 ‘약 이야기’ 특강

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

비만치료제 위고비가 유행처럼 다이어트에 쓰이고 있는데 부작용은 없을까. 이런 궁금증이 있는 시민을 위한 현직 약사의 건강 특강이 서울 중구에서 열린다.8일 중구는 다음달 5일 중구여성플라자에서 중구민과 중구 생활권자를 대상으로 ‘귀에 쏙쏙 약 이야기’ 건강 특강을 개최한다고 밝혔다. 이번 특강의 주제는 비만치료제다. 비만 치료에 쓰이는 주요약물이나 식욕 억제제 등 의료용 마약류의 안전한 사용법, 체중조절 건강기능식품과 의약품의 차이, 안전한 의약품 사용을 위한 정보 등을 현직 약사가 쉽고 재미있게 풀어갈 예정이다.강의를 맡은 이주영 약사는 중구약사회 의약품안전사용 본부장이자 KBS라디오 ‘건강365’에 출연 중인 의약 전문가다. 대한약사회 약바로쓰기운동본부 단장을 역임하고 있다.무료로 진행되는 이번 특강에 참여하려면 중구여성플라자 홈페이지에 회원가입 후 교육신청 메뉴를 통해 접수하면 된다. 선착순 30명을 모집한다.중구 관계자는 “의약품은 효과도 있지만 부작용 우려도 큰 만큼 정확한 정보가 중요하다”며 “이번 특강이 건강한 체중관리를 고민하는 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다.김주연 기자