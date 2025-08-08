메뉴
리뷰만 써도 2만원이?···8월엔 강진군이 쏜다

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-08-08 10:48
입력 2025-08-08 10:48

‘내돈내산SNS 리뷰이벤트’ 특별혜택

이미지 확대
강진 내돈내산 SNS 8월 하맥 축제 기념 특별 이벤트 홍보안
강진 내돈내산 SNS 8월 하맥 축제 기념 특별 이벤트 홍보안


전남 강진군이 ‘제3회 강진하맥축제’를 기념해 관내 소상공인 업소 활성화와 홍보 지원을 위해 추진 중인 ‘강진군 내돈내산 SNS 리뷰 이벤트’를 8월 한 달간 진행한다. 강진하맥축제는 오는 28일부터 30일까지 강진종합운동장에서 열린다.

‘강진군 내돈내산 SNS 리뷰 이벤트’는 소비자가 강진군 소상공인 업체 이용 후 SNS에 사진(이용 및 영수증)과 리뷰를 작성하면 모바일 강진사랑상품권을 1건당 5000원을 받을 수 있다. 지난 2024년 1년간 1349명의 참여자가 3150건의 리뷰를 작성해, 강진군 소상공인을 홍보하고 혜택을 받았다.

제3회 강진하맥축제가 개최되는 8월에는 기존 참여 인정 건수를 2건에서 4건으로 늘리고, 하맥 축제장 방문 리뷰 중 베스트리뷰 50명을 선정해 경품으로 모바일 강진사랑상품권 1만원을 추가로 지급한다.

이벤트 참여 방법은 ①강진군 소상공인 업체 이용 또는 구매 후 사진 및 하맥 축제 홍보 사진(홍보물, 포스터, 현수막 등) 촬영 ②1만 원 이상 영수증 사진 촬영 ③개인 SNS에 필수 해시태그(#강진맛집 #강진소상공인 #강진내돈내산 #강진가볼만한곳 #강진상호명기재 #강진수국길축제)와 사진들을 함께 게시 ④네이버 폼 이벤트 참여 순서로해야 한다.

강진읍에서 식당을 운영중인 A씨는 “소상공인을 위해 이런 이벤트를 진행줘서 고맙다”며 “여러운 경기에 큰 힘이된다”고 고마움을 전했다.
이벤트 참여 경품은 참여일 기준 익월 15일까지 모바일 강진사랑상품권으로 지급된다. 리뷰 1건당 5000원씩 최대 4건까지 인정된다.

강진 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
