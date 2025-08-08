메뉴
완도군, ‘교육 발전 특구’ 시범 지역 지정

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-08-08 10:54
입력 2025-08-08 10:54

265억 투입, 수산과 해양바이오, 해양치유 등 인재 양성 추진

이미지 확대
완도군청 전경
완도군청 전경


전남 완도군이 ‘교육 발전 특구’ 시범 지역으로 지정됐다.

‘교육 발전 특구’ 시범 지역은 교육부에서 지정하며 2028년까지 4년간 265억 원의 예산이 투입될 예정이다.

완도군은 수산, 해양바이오, 해양치유 등 지역 특화 산업과 연계한 해양 융복합형 인재 양성 모델을 중심으로 다양한 교육 혁신 정책을 제시했다.

특구 운영 계획에는 지역 공동체 돌봄 교육과 전남형 미래 학교 실현, 지역 특화형 인재 교육, 지역 산업형 정주 실현 등 4대 추진 전략과 12대 핵심 과제가 담겼다.

특히 돌봄 체계 구축과 빙그레 완도 이음 교육, 해양 수산 특화 공동 교육, 핵심 인재 취업 정주 지원 등 완도만의 특색을 살린 12대 핵심 사업이 본격 추진된다.

사업이 추진되면 아동과 청소년 돌봄 공백을 해소하고 지역 산업 수요에 부합하는 인재 양성, 청년층 정책 기반 마련 등 지속 성장하는 교육 환경 조성과 글로컬 역량 강화로 지방 소멸 위기를 극복하는 데 도움이 될 전망이다.


신우철 완도군수는 “교육 발전 특구 지정은 교육 투자를 넘어 지역 미래를 설계하는 데 중요한 밑거름이 될 것이다”며 “지역산업과 연결되는 교육 생태계를 구축해 누구나 살고 싶은 교육도시를 만드는 데 군민과 함께 힘을 모으겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
완도 류지홍 기자
