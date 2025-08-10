메뉴
서울시, 다자녀가구에 ‘서울런’ 첫 지원…온라인 학습 무상 제공

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-08-10 16:41
입력 2025-08-10 16:41

지원규모 초등·중·고등학생 등 총 800명
6~24세의 자녀 3명 이상 다자녀 가구
교육 콘텐츠와 교재 1년간 무상 지원

이미지 확대
서울시 서울런 다자녀가구 지원사업 안내 포스터. 서울시 제공
서울시 서울런 다자녀가구 지원사업 안내 포스터. 서울시 제공


서울시가 다자녀가구를 위한 ‘서울런’ 시범사업을 처음으로 실시한다고 10일 밝혔다.

시는 이번 사업을 통해 만 6~24세의 자녀가 3명 이상이고, 중위소득 100% 이하인 서울시 거주 다자녀 가정에 교육 콘텐츠와 교재를 1년간 무상 지원한다. 신청 기간은 11일부터 오는 28일까지다.

이번 지원 규모는 초등학생 400명, 중학생 150명, 고등학생 및 검정고시 준비생 250명 등 총 800명이다. 참여자는 15개 온라인 콘텐츠 중 1개를 선택해 1년간 수강할 수 있으며, 중·고등학생에게는 연간 20만원 상당의 교재비도 지원한다. 학습 콘텐츠는 아이스크림 홈런, 엘리하이, 밀크T, 메가스터디, 대성마이맥 등으로 구성된다.

이번 시범사업은 총 5억원의 민간 후원금이 투입된다. 농협은행 서울본부와 사단법인 함께하는사랑밭의 후원, 서울 사랑의열매의 기금 지원을 바탕으로 초록우산어린이재단과 시가 함께 운영한다.


정진우 시 평생교육국장은 “교육 기회의 불균형을 해소하고 모든 아이가 공정한 바탕에서 성장할 수 있도록 서울런을 더 촘촘하게 다듬겠다”고 말했다.

유규상 기자
