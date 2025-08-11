중랑구, 어르신 위한 ‘찾아가는 심폐소생술 교육’ 운영

심폐소생술 체험형 교육 진행

고령층 응급 대응력 향상 기대

이미지 확대 지난해 중랑구민 건강한마당에서 심폐소생술 체험 중인 류경기 서울 중랑구청장. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 구립신내종합복지관과 함께 어르신을 위한 ‘찾아가는 심폐소생술 교육’을 운영한다고 11일 밝혔다. 이번 교육은 무더위 속 고령층의 응급 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.구는 어르신들이 자주 이용하는 아파트 단지 경로당 5곳을 교육 장소로 삼아 실습 중심의 교육을 운영한다. 이번 교육은 지난 4일 시작해 오는 25일까지 매주 월요일과 금요일 오후 1시부터 진행되며, 회당 10명씩 총 50명의 어르신이 참여한다.참여 어르신들은 1급 응급구조사와 대한심폐소생술협회 소속 강사로부터 ▲심정지 인지 ▲119 신고법 ▲표준 흉부압박법 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 등 실습 위주의 교육을 받게 된다.이 밖에도 중랑구 보건소는 어르신 건강리더(어르신 가정을 방문해 건강관리를 지원하는 주민 서포터즈) 약 80명을 대상으로, 지난달 4일부터 지난 1일까지 심폐소생술 교육을 실시한 바 있다.류경기 중랑구청장은 “이번 교육이 어르신들의 응급 대응 역량을 높이는 데 기여하길 바란다”며 “앞으로도 전 세대를 아우를 수 있는 다양한 보건교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자