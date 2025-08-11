성동구, 스마트 도로열선 추가 설치…‘겨울나기 미리 준비’

어린이집·학교 통학로 3개소(0.37km)

장기간 공사 대비, 여름철 조기 완공

이미지 확대 성동구는 폭설 등 이상기후에 선제적으로 대응하기 위해 ‘도로열선’을 미리 추가로 설치했다. 사진은 올해 8월 도로열선이 설치된 행당로8길 보도. 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구가 ‘도로열선’ 추가 설치를 완료했다고 11일 밝혔다. 최근 기후변화로 인해 폭염, 폭우, 폭설 등 극한 기상현상이 잦아지는 가운데 다가오는 겨울철 폭설에 선제적으로 대응하기 위해서다.‘도로열선’은 도로 밑바닥에 매설된 발열 케이블 장치로 강설 시 자동으로 가동되고, 상황실에서 원격 제어도 가능한 스마트 원격제설시스템이다. 친환경적인 스마트 제설 대책으로, 염화칼슘을 뿌리기 전부터 내린 눈을 바로 녹일 수 있다.구는 열선 설치에 상당한 기간이 소요된다는 점을 고려해, 겨울이 다가오기 전 미리 공사를 추진했다고 설명했다. 이번에 설치된 구간은 ▲어린이집 통학로 2개소(금호산9길, 금호산길) ▲학교 통학로 1개소(행당로8길) 총 3개소(0.37km)다. 올해 겨울부터 본격적으로 운영된다.한편 구는 지난 2018년 금호산길과 옥수초교 정문 앞 경사가 심한 도로에 시범적으로 열선을 설치한 후 지난해까지 총 51개소, 9.44km 구간에 도로 열선을 설치한 바 있다.정원오 성동구청장은 “기상이변으로 인해 기습적인 폭설이 발생할 우려가 큰 만큼 여름부터 미리 제설 대책 준비에 착수해 빈틈없는 대응에 나서고 있다”라며 “다가오는 겨울에도 주민 모두가 안전하고 따뜻하게 보낼 수 있도록 더욱 세심하게 살펴나가겠다”고 말했다.유규상 기자