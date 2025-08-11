목포시, ‘내 마음의 목포 항구’ 항구 축제···숏폼 공모전 개최

목포 항구축제, 9월 26일(금)~28(일)

숏폼 감성 영상…8월 20일까지 접수

이미지 확대 목포 항구축제 숏폼 공모전 홍보 포스터. (목포시 제공)

목포시가 오는 9월 항구 축제를 앞두고 이달 20일(수) 17시까지 ‘2025 목포 항구축제 숏폼 공모전’을 개최한다.시는 이번 공모전은 ‘낭만 항구’ 목포의 매력을 전국에 알리고 시민과 관광객이 함께 참여하는 축제 문화를 조성하기 위해 마련했다고 11일 밝혔다.공모 주제는 ‘내 마음의 목포 항구’로 목포 항구의 풍경·감성·사람·일상 등을 자유롭게 표현한 30초 이내의 세로형 영상이면 된다. 브이로그, 스케치코미디, 패러디 등 형식과 장르에는 제한이 없다.참가 자격은 목포 항구축제에 관심 있는 전국민 누구나이며, 1인 1작품만 출품할 수 있다. 팀 참가도 가능하며, 대표자 1인을 지정해야 한다.출품작은 개인 SNS(인스타그램 또는 유튜브)에 #목포시 #목포항구축제 #목포공모전 해시태그와 함께 전체공개로 게시 후, 영상 파일과 참가신청서, 개인정보동의서를 작성해 이메일(rhksdn1588@korea.kr)로 제출하면 된다.심사는 창의성·작품성·대중성·활용성을 기준으로 진행되며, 1차 서류심사와 2차 심사를 거쳐 수상작을 선정한다. 결과는 9월 5일 목포시 홈페이지를 통해 발표한다. 시상은 ▲최우수상 1명(상금 100만 원) ▲우수상 1명(상금 30만 원) ▲장려상 1명(상금 10만 원)이다.시 관계자는 “시민과 관광객이 함께 목포 항구의 매력을 짧지만 깊이 있게 담아내는 기회가 될 것”이라며 많은 관심과 참여를 당부했다.임형주 기자