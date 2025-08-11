양천구 미래교육센터 개관 1주년…아이들 위한 ‘스탬프 투어’ 운영

인공지능(AI) 등 센터별 체험존 미션 마련

‘캐릭터 굿즈’ 증정…19일부터 예약가능

이미지 확대 목동&넓은들 미래교육센터 개인체험 스탬프 투어 홍보 포스터. 양천구 제공

서울 양천구는 지역 미래교육 거점공간인 미래교육센터 개관 1주년을 맞아 체험 미션 프로그램인 ‘스탬프 투어’를 다음 달부터 운영한다고 11일 밝혔다.이번 스탬프 투어는 목동·넓은들 미래교육센터 두 곳에서 진행한다. 참가자는 각기 다른 특화 체험존을 모두 체험하고, 스탬프를 획득해 기념품으로 해우리 굿즈 필통과 목베개를 받을 수 있다.특히 양천구 지도 모양을 본떠 만든 ‘미션 맵’을 마련해, 보물찾기 스토리텔링 방식으로 스탬프 투어를 구성했다. 아이들의 흥미를 유도하고, 체험을 통해 자연스럽게 미래기술을 접할 수 있도록 하기 위해서다.목동미래교육센터는 ▲자율주행존 ▲코딩메이킹존 ▲미래직업 XR존 ▲AI교육존 등 4개로 구성됐고, 넓은들미래교육센터는 ▲AI로봇존 ▲드론존 ▲코딩플레이존 ▲스포츠 XR존 ▲AI교육존 등 5개로 마련됐다.신청은 오는 19일부터 구 통합예약포털을 통해 선착순으로 접수한다. 매주 토요일 오전 10부터 오후 5시, 다음 달부터 오는 12월까지 진행한다. 참가비는 무료다.한편 인공지능(AI) 시대를 선도하는 디지털 미래인재 양성을 목표로 지난해 설치된 센터에는 개관 이후 관내 유치원, 어린이집, 키움센터, 초·중학교 등 51개 기관, 총 8000여명(단체·개인 등)이 방문한 바 있다.이기재 양천구청장은 “미래세대가 핵심 기술을 즐겁게 배우는 것이 곧 미래를 준비하는 일”이라며 “앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험 기반 미래교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자