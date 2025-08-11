“상권 빠르게 활성화”…시흥 거북섬 상가 박람회

이미지 확대 시흥 거북섬 상가 박람회 포스터. 시흥시 제공

경기 시흥시는 오는 30일부터 내달 2일까지 거북섬1길 광장에서 ‘거북섬 상가박람회’를 개최한다고 11일 밝혔다.이번 박람회는 해양복합관광도시로 거듭나는 거북섬의 미래가치를 공유하고 상권 활성화를 도모하기 위한 행사다.거북섬발전위원회와 거북섬상인회가 공동 주관하는 박람회에는 같은 기간 거북섬에서 열리는 전국 해양스포츠 제전과 연계해 많은 방문객이 찾을 것으로 예상된다.시는 박람회를 통해 신규 창업자와 업종 전환 희망자, 프랜차이즈 가맹본부 등과 상가 소유주들이 상생의 기회가 주어질 것으로 기대한다.박람회에서는 실제 창업으로 이어질 수 있도록 임대 상담 및 창업 컨설팅, 수익모델 사례 공유 등 실질적인 지원 프로그램을 함께 운영한다.현장에는 시 소상공인지원과, 경기신용보증재단, 농협 등 관계기관이 참여해 금융지원, 정책 안내, 창업 상담 등을 제공한다.또한 거북섬 내에서 실제 성공적으로 운영 중인 점포들의 수익모델을 소개하고 창업 벤치마킹이 가능한 특별 프로그램도 마련된다.현재 거북섬에는 대형 외식 브랜드들이 잇따라 입점하고 있으며 주말 기준 평균 대기 시간이 40분 이상일 정도로 상권이 빠르게 활성화되고 있다.김선태 거북섬발전위원회 위원장은 “이번 박람회는 거북섬의 비전과 미래가치를 현장에서 직접 확인하고, 창업을 실현할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.강남주 기자