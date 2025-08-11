메뉴
‘외국인 임차인도 안심’…서울 관악구, 5개 국어 계약 체크리스트

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-08-11 14:31
입력 2025-08-11 14:31
외국인 주민이 2만 8000명에 달하는 서울 관악구는 ‘관악구 부동산 안심계약서’에 포함된 임대차계약 핵심 체크리스트를 5개 국어로 번역해 제공한다고 11일 밝혔다.

이미지 확대
관악구 외국인도 안심 부동산 계약 체크리스트
관악구 외국인도 안심 부동산 계약 체크리스트 서울 관악구는 임대차 계약서에 QR코드를 인식하면 5개 국어로 된 체크리스트를 볼 수 있다고 11일 밝혔다.
관악구 제공


휴대전화로 안심계약서 상단의 QR코드를 인식하면 ▲임대차계약 전 ▲계약 체결 당일 ▲잔금 지급과 이사 후 등 단계별 확인 사항과 계약 시 필수 점검 사항을 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 몽골어로 확인할 수 있다. 구청 홈페이지에서도 번역본을 확인할 수 있다.

이를 활용해 임대차 계약 관련 경험이 부족하고 한국어가 익숙하지 않은 외국인이 보다 안전하게 임대차 계약을 맺을 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 관악구는 지난 3월 한국공인중개사협회 관악구지회와 협력해 한국공인중개사협회 회원들이 이용하는 부동산거래정보망 ‘한방’ 내에 관악구 부동산 안심계약서를 도입했다. ‘한방’ 시스템의 계약서에도 외국어 안내문과 연결되는 QR코드가 추가된다.



박준희 관악구청장은 “외국인 주민이 언어 장벽과 정보 부족으로 부동산 임대차 계약에서 불이익을 당하는 일이 없도록 부동산 안심계약 서비스를 확대 시행한 것”이라고 설명했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
