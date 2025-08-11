서대문구, 광복 80주년 기념 서대문독립공원의 미래를 말하다

서울 서대문구가 광복 80주년을 맞아 오는 16일 국립대한민국임시정부기념관 의정원홀에서 ‘서대문독립공원’의 미래를 모색하기 위한 특별 강연과 토론을 마련했다고 11일 밝혔다.
김형수 광운대 교수가 ‘나라 사랑의 산 역사, 미래 세대가 걷는 서대문독립공원’이라는 주제로 강연한다. 질의응답과 토의에는 누구나 참여할 수 있다.
서대문독립공원은 1897년에 조성된 우리나라 최초의 역사공원으로 1992년과 2007년 대대적인 재조성 사업을 거쳤다. 독립문, 영은문 주초, 서대문형무소역사관 등이 있는 역사의 산 교육장이다.
서대문구는 3년 전부터 서대문독립공원 전담 태스크포스(TF) 분과를 구성하고 이 역사 유적의 가치와 의미를 계승해 미래 세대와 함께할 수 있는 방안을 모색해 왔다. 이번 토론회는 그 결과를 처음으로 발표하고 의견을 나누는 장이다. 서대문독립공원의 역사 유적을 효과적으로 통합해 새로운 가치를 창출할 수 있는 계획들이 제시될 전망이다.
이성헌 서대문구청장은 “방문객 유치를 위한 참신한 프로그램과 콘텐츠 개발 등의 실천적 방법들도 나올 것으로 기대한다”고 말했다.
한편 오는 14일부터 16일까지 서대문형무소역사관과 서대문독립공원에서는 광복 80주년을 기념해 ‘서대문독립축제’가 열린다.
서유미 기자
김형수 광운대 교수가 ‘나라 사랑의 산 역사, 미래 세대가 걷는 서대문독립공원’이라는 주제로 강연한다. 질의응답과 토의에는 누구나 참여할 수 있다.
서대문독립공원은 1897년에 조성된 우리나라 최초의 역사공원으로 1992년과 2007년 대대적인 재조성 사업을 거쳤다. 독립문, 영은문 주초, 서대문형무소역사관 등이 있는 역사의 산 교육장이다.
서대문구는 3년 전부터 서대문독립공원 전담 태스크포스(TF) 분과를 구성하고 이 역사 유적의 가치와 의미를 계승해 미래 세대와 함께할 수 있는 방안을 모색해 왔다. 이번 토론회는 그 결과를 처음으로 발표하고 의견을 나누는 장이다. 서대문독립공원의 역사 유적을 효과적으로 통합해 새로운 가치를 창출할 수 있는 계획들이 제시될 전망이다.
이성헌 서대문구청장은 “방문객 유치를 위한 참신한 프로그램과 콘텐츠 개발 등의 실천적 방법들도 나올 것으로 기대한다”고 말했다.
한편 오는 14일부터 16일까지 서대문형무소역사관과 서대문독립공원에서는 광복 80주년을 기념해 ‘서대문독립축제’가 열린다.
서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지