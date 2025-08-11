메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서대문구, 광복 80주년 기념 서대문독립공원의 미래를 말하다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-08-11 15:08
입력 2025-08-11 15:08
서울 서대문구가 광복 80주년을 맞아 오는 16일 국립대한민국임시정부기념관 의정원홀에서 ‘서대문독립공원’의 미래를 모색하기 위한 특별 강연과 토론을 마련했다고 11일 밝혔다.

김형수 광운대 교수가 ‘나라 사랑의 산 역사, 미래 세대가 걷는 서대문독립공원’이라는 주제로 강연한다. 질의응답과 토의에는 누구나 참여할 수 있다.

이미지 확대
서대문구 제공
서대문구 제공


서대문독립공원은 1897년에 조성된 우리나라 최초의 역사공원으로 1992년과 2007년 대대적인 재조성 사업을 거쳤다. 독립문, 영은문 주초, 서대문형무소역사관 등이 있는 역사의 산 교육장이다.

서대문구는 3년 전부터 서대문독립공원 전담 태스크포스(TF) 분과를 구성하고 이 역사 유적의 가치와 의미를 계승해 미래 세대와 함께할 수 있는 방안을 모색해 왔다. 이번 토론회는 그 결과를 처음으로 발표하고 의견을 나누는 장이다. 서대문독립공원의 역사 유적을 효과적으로 통합해 새로운 가치를 창출할 수 있는 계획들이 제시될 전망이다.

이성헌 서대문구청장은 “방문객 유치를 위한 참신한 프로그램과 콘텐츠 개발 등의 실천적 방법들도 나올 것으로 기대한다”고 말했다.
박성연 서울시의원, 광진노인종합복지관서 배식 봉사
서울시의회 바로가기
thumbnail - 박성연 서울시의원, 광진노인종합복지관서 배식 봉사

한편 오는 14일부터 16일까지 서대문형무소역사관과 서대문독립공원에서는 광복 80주년을 기념해 ‘서대문독립축제’가 열린다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기