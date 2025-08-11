2026여수세계섬박람회“섬포터즈”발대식 개최

메뉴
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-08-11 16:39
입력 2025-08-11 16:39

여수섬박람회 SNS 서포터즈 18명 위촉, 섬박람회 붐업 시동

‘2026 여수세계섬박람회’ SNS 서포터즈 발대식
‘2026 여수세계섬박람회’ SNS 서포터즈 발대식


(재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 11일 여수 소노캄에서 ‘2026여수세계섬박람회 SNS 서포터즈 발대식’을 개최했다.

이날 발대식에서 위촉장을 받은 SNS 서포터즈들은 여수세계섬박람회의 붐업 조성과 온라인 홍보 강화를 위한 본격적인 활동에 들어갔다.

이에 앞서 조직위는 지난 7월 전 국민을 대상으로 공개 모집해 18명의 서포터즈를 선발했다.

서포터즈는 ‘섬’과 ‘서포터즈’를 결합한 “섬포터즈”라는 명칭으로 활동하게 된다. 활동기간은 내년 11월 4일까지이며 주요 행사 참여 및 콘텐츠 제작‧확산 등 다양한 방식으로 섬박람회 홍보에 참여할 계획이다.

조직위 관계자는 “섬포터즈는 섬의 가치를 발굴하고 전하는 스토리텔러를 의미한다”며 “전국의 다양한 목소리를 담아내고 섬박람회의 매력을 적극 알릴 수 있도록 운영할 계획”이라고 말했다.
한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’란 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 주행사장인 여수 돌산 진모지구와 부행사장인 금오도, 개도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.

여수 류지홍 기자
