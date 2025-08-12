서울 강서구, 재활용 쓰레기 선별률·처리량↑ 비결은

이미지 확대 강서구 재활용선별장 한 재활용선별장에서 작업 중인 모습.

강서구 제공

서울 강서구는 재활용선별장 운영을 민간업체에 맡긴 뒤 선별률과 처리량이 대폭 개선됐다고 12일 밝혔다.강서구는 기존 시설관리공단에서 운영하던 선별장이 전문성 부족으로 선별률이 낮고 운영비 부담이 늘어나는 문제를 해결하고자 지난 4월부터 민간 전문업체에 운영을 맡겼다.그 결과 지난 4~7월 평균 재활용 선별률은 58.1%로 전년 평균(39.4%)보다 18.7%포인트 상승했다. 같은 기간 월평균 처리량은 2133t으로 전년 월평균(1679t)보다 454t 늘었다.선별장에서 직접 처리되는 비율도 기존 75.4%에서 91.7%로 16.3%포인트 높아지면서 외부 위탁처리 의존도를 크게 줄였다.진교훈 구청장은 “민간대행 전환을 통해 전문성을 강화하고 작업 환경을 개선했을 뿐 아니라 재활용 효율성까지 크게 높일 수 있었다”며 “앞으로 주민과 환경을 위한 지속 가능한 자원순환 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.김주연 기자