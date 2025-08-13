이필형 동대문구청장, ‘수인분당선 단선전철 촉구’

-청량리~왕십리 1km 단선전철 신설, 수도권 동북부 교통망 확충

이미지 확대 이필형 동대문구청장이 지난 12일 오청량리역 출입구 앞에서 “수인분당선 단선전철 촉구” 1인 시위를 하고 있다.

이필형 동대문구청장은 지난 12일 청량리역 광장에서 ‘청량리역~왕십리역 간(약 1km)의 단선전철’ 신설의 조속한 추진을 촉구하는 1인 피켓 시위를 했다. 이필형 구청장은 이날 오전 7시 30분부터 1시간 동안 이 구청장은 청량리역 광장과 수인분당선 출입구 앞에서 피켓을 들었다.1인 시위는 강남권 이동 주민의 극심한 불편을 해소하고 수인분당선 단선전철의 조속한 추진을 바라는 구민의 열망 속에서 진행됐다. 이 구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 거점인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 동대문구의 사활이 걸린 사업”이라면서 “조속한 정상 추진을 위해 최선을 다하겠다.”라고 말했다.동대문구는 수인분당선 단선전철 신설의 정상화를 위해 자체 타당성 조사 용역을 추진하고, 경기도 남양주시와 업무협약을 체결하는 등 구민 숙원사업 실현을 위한 행정적 지원에 총력을 기울이고 있다. 특히 지난 6월 완료된 자체 타당성 조사 용역 결과, 기존 용역 대비 경제성이 향상된 것으로 확인되어 국토교통부 및 국가철도공단과 지속적으로 협의를 이어가고 있다.한준규 기자