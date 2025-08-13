순천만국제정원박람회 용역비 117억 놓고 김문수 의원·순천시 격론

김문수 의원 “김건희 개입 의혹 해소 위해 공개 필요”

순천시 “국정감사 때 자료 제출 성실하게 제공”

이미지 확대 녹음이 우거진 순천만국가정원 내 낙우송길을 관람객들이 걷고 있다.

2023 순천만국제정원박람회 문화행사 대행 용역 집행비 내역 제출과 관련해 김문수(순천 갑) 국회의원과 순천시가 격론을 벌이고 있다.김 의원은 지난 12일 보도자료를 통해 “용역 집행 내역이 제출되지 않은 데 대해 순천시가 기록물 관리 책임을 회피하고 있다”며 강하게 유감을 표명하고, 철저한 진상 규명을 촉구했다. 그는 “이 자료는 단순한 예산 집행 내역을 넘어 박람회 개막식 총감독인 김건희 여사 측근으로 알려진 한경아 씨의 각종 특혜·개입 의혹을 규명하는 핵심 근거다”며 “총 117억 8373만원이 투입된 문화행사 예산의 세부 집행 흐름이 공개돼야만 의혹을 해소할 수 있다”고 주장했다.김 의원은 “순천시는 박람회 조직위원회가 청산돼 집행 내역을 관리할 주체가 없다”고 제출했지만 “국가기록원은 조직위가 2024년 10월 청산된 이후 관련 기록물 관리 등 사무는 순천만국가정원을 운영하는 순천시가 승계한 것으로 알고 있으며, 따라서 해당 자료는 순천시가 제공하는 것이 타당하다는 입장을 전달받았다”고 말했다. 그는 “조직위가 사라져도 공공기록물은 승계 기관이 법적 책임을 지고 보관·관리해야 하고, 집행 내역 비공개는 명백한 책임 회피다”고 지적했다.김 의원은 “현행 ‘공공기록물 관리에 관한 법률’ 제51조는 기록물을 은닉·유출하면 3년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금, 무단 폐기 시 7년 이하 징역에 처하도록 규정하고 있다”며 “국민 세금이 투입된 국가행사의 예산 집행은 반드시 투명하게 공개돼야 하는 만큼 필요하면 법적 대응도 검토하겠다”고 강조했다.이와관련 순천시는 “김 의원의 정원박람회 관련 보도자료에 깊은 유감을 표한다”며 “2023 순천만국제정원박람회 개막식 총감독 한모 씨에 대한 선임 절차와 관련 서류는 지난해 국정감사를 앞두고 김문수 의원님을 비롯한 여러 의원님들의 자료 제출 요구가 있어 성실하게 제공했다”고 반박했다.이기정 순천시 정원도시센터소장은 “그 당시는 물론이고 지금까지도 아무런 문제 제기가 없었다”며 “김문수 국회의원님은 이제 순천시정 발목잡기는 그만해 주시길 부탁드린다”고 말했다. 이 소장은 “이미 대한민국 모든 국민은 물론 전 세계적으로 인정받은 2023순천만국제정원박람회를 근거 없는 의혹제기로 흠집내는 것도 그만해 달라”며 “이는 조직위원회에 소속된 모든 공직자들, 순천시 공직자들, 자원봉사자들, 순천시민들에 대한 도리가 아니다”고 목소리를 높였다.이 소장은 “지역구 국회의원이 근거 없는 의혹 제기로 정치공세를 벌이는 것은 시민들께서 원하시지 않고, 순천시 발전에도 아무런 도움이 되지 않아 정중하게 부탁드린다”고 재차 요청했다.순천 최종필 기자