관악구 “노인건강돌봄지도사와 어르신 마음·건강 통합 돌봄”

노인건강돌봄지도사 22명 발대식 개최

이미지 확대 관악구 어르신 마음·건강 돌보미 서울 관악구에서 지난 7일 노인건강돌봄지도사 자격증을 취득한 22명이 활동하는 어르신 마음·건강 돌보미 사업 발대식이 열렸다.

관악구 제공

서울 관악구가 노인돌봄지도사와 함께 ‘어르신 마음·건강 돌보미’ 사업을 시작했다.13일 관악구에 따르면 지난 7일 민간자격인 노인건강돌봄지도사 22명이 참여하는 ‘2025 어르신 마음·건강 돌보미 사업’ 발대식이 열렸다. 이번 사업은 지역 사회에서 고령층이 겪을 수 있는 우울감, 고립 등 정신 건강과 신체 건강 문제 등에 선제적으로 대응하기 위해 기획된 생활 밀착형 통합돌봄 모델이다.관악구는 지난 4월 관악 정다운 의료복지사회적협동조합과 업무 협약을 맺고 전문 돌봄 인력을 연계하기 위해 준비해왔다. 이날 발대식에서는 사업 추진 배경과 업무 절차 등 안내 외에도 유사 사업 참여자의 현장 경험담이 소개돼 호응을 얻었다. 한국의료복지사회적협동조합이 주관하는 교육과 자격시험을 통과한 22명이 이번 활동에 나선다.앞으로 노인돌봄지도사들은 ‘통 통합돌봄 지원창구’에서 의뢰한 어르신 가정을 방문해 정서 관찰이나 지지, 건강과 일상생활 확인, 건강관리 활동, 정보 제공, 이상 징후 발생 시 즉시 연계 등 역할을 맡는다.박준희 관악구청장은 “이번 사업은 민간의 전문성을 행정에 접목한 민관 협력 통합돌봄의 좋은 사례”라며 “어르신이 살던 곳에서 건강한 노후를 보내실 수 있도록 지역사회 중심의 돌봄 생태계를 촘촘하게 만들어 가겠다”라고 말했다.김주연 기자