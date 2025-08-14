목포시, 광복 80주년 맞아 근대역사관에 대형 태극기 게시

목포 근대역사관 2관 대형 태극기 게시

8월 한 달간 게시, 광복의 기쁨 공유 차원

2025년 8월 15일 광복 80주년을 맞아 목포 근대역사관 2관에 가로 8.5m, 세로5.5m 크기의 대형 태극기가 14일 게시 됐다. (목포시 제공)

목포시는 오는 8월 15일 제80주년 광복절을 기념해 근대역사관 2관 외벽에 가로 8.5m, 세로 5.5m 크기의 대형 태극기를 게시했다고 14일 밝혔다.시는 구 동양척식주식회사 목포지점이었던 근대역사관 2관 외벽에 태극기를 게시함으로써 국권을 회복한 광복 80주년의 역사적 의미를 되새기고 시민과 방문객이 함께 나라 사랑의 마음을 나누기 위함이라고 설명했다.태극기는 광복절을 포함해 8월 한 달간 게시돼 경축 분위기를 조성할 예정이며, 근대역사관을 찾는 방문객들은 대형 태극기 앞에서 기념사진을 찍으며 광복의 기쁨과 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 했다.목포근대역사관(1·2관)은 2024년 한 해 관람객이 25만 명을 넘어서는 등 매년 꾸준히 방문객이 증가하고 있다. 특히 구 목포일본영사관이었던 1관에서는 당시 교복과 모자를 착용하고 직접 만세운동을 체험할 수 있어 큰 호응을 얻고 있다.또한 근대역사관 2관에서는 동양척식주식회사 목포지점의 역사와 기능을 소개하는 전시·체험 행사가 진행되고 있으며, 8월 12일부터 10월 12일까지 국가유산청 광복 80년 특별전 ‘빛을 담은 항일유산’을 통해 항일독립 문화유산 실물 영상 전시를 관람할 수 있다.시 관계자는 “광복 80주년 뜻깊은 해를 맞아 근대역사관에 태극기를 게시함으로써 국민으로서의 긍지와 자부심을 느끼고, 광복절의 의미를 함께 되새기길 바란다”고 말했다.임형주 기자