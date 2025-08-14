서대문구, ‘앞서가는 지구인 홍제천 가족 생태 소풍’ 연다

이미지 확대 서울 서대문구 ‘앞서가는 지구인, 홍제천 가족 생태소풍’.



서울 서대문구가 환경교육 활성화를 통한 자연보전과 기후위기 대응을 위해 ‘앞서가는 지구인, 홍제천 가족 생태소풍’ 참가자를 모집한다고 14일 밝혔다.토요일인 9월 27일과 10월 18일 서대문 홍제폭포와 홍제천, 안산 인근에서 진행되며 참가비는 무료다.관내 7세 이상 자녀를 둔 가족이면 이달 19일부터 서대문구청 홈페이지 또는 서대문구행복그린센터 블로그를 통해 선착순 신청할 수 있다.프로그램은 ▲홍제천 및 안산 자연 해설 ▲나무, 꽃, 곤충 관찰 ▲오감 체험 ▲자연물을 활용한 가족별 만들기 활동 등이다.이성헌 서대문구청장은 “이번 생태소풍은 자연의 소중함을 느낄 수 있도록 준비한 환경교육으로 이러한 가족 단위 프로그램은 물론 유아부터 어르신까지 참여할 수 있는 생애주기별 환경교육을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.서유미 기자