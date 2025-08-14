광복 80주년…금천구에 ‘서울의 달’ 항아리

도예 명장 ‘묵심 이학천 작가’ 기증

이미지 확대 금천구 ‘서울의 달’ 항아리 서울 금천구가 광복 80주년을 기념해 80㎝ 규모희 달항아리 ‘서울의 달’을 청사 1층에 전시한다.

금천구 제공

서울 금천구는 광복 80주년을 기념해 80㎝ 규모의 달항아리 ‘서울의 달(Moon on the Seoul Sky)’을 청사 1층 로비에 전시한다고 14일 밝혔다.서울의 달은 대한민국 도예 명장인 묵심 이학천 작가의 작품이다. 광복 80주년의 의미를 되살리고자 제작했다. 80㎝ 규모 달항아리는 국내에서 유일한 작품이다. 달밤에 눈 내린 흰색처럼 푸른빛이 감도는 백색이다.금천구는 이 작품을 작가로부터 무상 기증받아 주민들 누구나 볼 수 있도록 청사 1층에서 전시 중이다.달항아리의 아름다움은 한국의 고유한 미학인 달항아리는 전 세계인의 관심을 받고 있다. 조선 후기 17세기 말에서 18세기 전반에 많이 제작된 특수한 백자다. 보름달처럼 희고 둥글지만, 살짝 이지러진 모양과 우유나 흰 눈 같은 오묘한 색감이 특징이다.유성훈 금천구청장은 “예부터 우리 민족이 달을 보며 소원을 빌며 정성을 올렸듯 달항아리에 담긴 바람이 있다”며 “광복 80주년을 기념하는 이 작품에 우리 금천구민과 민족의 안녕을 위한 염원을 담았다”고 강조했다.김주연 기자