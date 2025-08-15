영광군, 숨은 연꽃 명소 ‘보은강연꽃방죽’···관람객 이어져

연분홍 물결로 물든 비밀의 정원

백수읍 보은강연꽃방죽··연꽃 만개

이미지 확대 15일 영광군 백수읍 보은강연꽃방죽에 연꽃이 피어있다. (영광군 제공)

전남 영광군의 숨은 연꽃 명소인 백수 보은강연꽃방죽에 연꽃이 만개해 관람객들의 발길이 이어지고 있다.군은 최근들어 넓게 드리운 수면 위에 연분홍빛 연꽃이 빼곡히 피어나, 한 폭의 수채화를 연상케 하는 장관이 펼쳐지면서 연일 관람객들이 이어지고 있다고 15일 밝혔다.연꽃방죽에는 석재 교량, 산책로, 수생식물과 조경이 조성되어 있어 사계절 내내 다양한 연꽃을 감상 할 수 있도록 했다.또 매년 5월에는 흰색·빨강·노랑·연노랑의 수련이 만개하고, 8월 말에서 9월 초에는 화려한 연꽃이 절정에 이르러 관광객과 주민들의 휴식처로 자리매김하고 있다.영광군 관계자는 “연꽃방죽은 여름에 가장 멋진 명소”라며 “방문객 편의를 위해 시설물 정비와 지속적인 관리를 통해 안전하고 쾌적한 관람 환경을 조성해서, 많은 분들이 찾아와 자연이 선사하는 아름다움을 마음껏 누리길 바란다”고 전했다.임형주 기자