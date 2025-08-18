민주당 이개호 의원, ‘KTX 호남선 증편과 신형 열차 투입’ 촉구

이개호 의원, “KTX 호남선 증편·수송력 개선 촉구”

KTX 청룡 등 좌석 수가 많은 신형 열차 투입돼야

코레일 등 실질적 개선 의지 아직 없어, 호남민 ‘답답’

이미지 확대 KTX 산천이 호남고속철도를 달리고 있다. (코레일 광주본부 제공)

광주송정에서 용산을 잇는 KTX 호남선의 수송 능력 향상을 위해서는 좌석 수가 많은 신형 열차가 조속히 투입돼야 한다는 목소리가 높다.18일 더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)실에 따르면, 광주송정역에서 용산·서울행 열차표 예매가 주말 휴일은 물론 평일도 쉽지 않아 이용자들이 큰 불편을 겪고 있지만, 이에대한 대책이 나오지 않고 있다며, KTX 호남선 증편과 수송력 개선을 촉구했다.KTX 호남선 이용객은 지난 2022년 일일 9천8백명, 연간 360만명에서 지난해는 일일 1만2천명, 연간 432만명으로 증가했지만 운행 편수는 평일 광주송정역 기준 46회로 수년째 제자리 걸음이다.호남선 증편이 어려운 이유는 선로용량 부족 문제이다. 코레일측은 2028년 평택~오송 2복선화 사업이 완료되어야 선로 용량이 확대되어 열차 증편이 개선될 것으로 보고 있다.평택~오송 구간의 선로 용량은 하루 190회선으로 경부고속선과 수서고속선이 합류해 선로 포화 상태라 새로운 열차를 추가 투입하는 것은 불가능한 상황이라는 설명이다.그러나 이 의원은 “코레일이 이용률과 운행 배분 등 회사 이익만을 우선하고 호남선을 이용하는 고객들의 어려움은 외면하고 있다”며 “증편이 기술적으로 어려우면 당분간 좌석 수가 많은 신형 열차를 투입해서 좌석 수를 늘려야 한다”고 촉구했다.현재 호남선에는 주로 10량 편성의 363석 열차를 운행하고 있는데, 새로운 고속열차인 EMU-320(KTX-청룡)은 16량 편성으로 515석에 달한다. 또 경부선으로 운행되는 KTX-1은 20량 편성으로 935명의 승객을 수송할 수 있다.광주상공회의소를 비롯한 지역 유관기관들도 “그동안 국토부 등에 수차례 KTX 호남선 증편 등 개선 요구를 해왔다”며 “이제 국토부와 코레일이 실질적 개선 내용을 담은 답변을 내놔야 한다”고 대책 마련을 촉구했다.임형주 기자