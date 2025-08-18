‘대안학교’ 인천 청담고에 날아온 공문엔…“학교 비우라”

인천시 “올해 말 무상사용 종료”…학생들 길거리 나 앉을 판

이미지 확대 인천시청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 도심의 유일한 대안학교인 청담고등학교 학생들이 길거리에 나 앉게 생겼다. 인천시가 올해 말까지 “학교를 비우라”는 청천벽력 같은 공문을 보내서다.18일 인천시와 청담고에 따르면 시는 지난 8일 청담고 측에 ‘연수구청소년수련관 이전에 따른 공유재산 무상사용 종료 알림’이라는 공문을 보냈다.청담고는 시 소유의 이 수련관 3층(330㎡)을 지난 2011년부터 무상으로 사용하고 있다. 당시 시는 청담고에 10년 이상 무상 임대 조건으로 사용허가를 내 줬다. 이를 근거로 청담고는 인천시교육청의 인가를 받았다.청담고는 2014년 첫 졸업생(15명)이 나온 이후 매년 15명의 졸업생을 배출하고 있다. 현재에도 1학년 14명, 2학년 14명, 3학년 15명이 수학하고 있으며 상주 교사 11명, 강사 10명 등이 근무하고 있다.그러나 시가 올해 말까지 학교를 비우라고 통보하면서 앞날을 기약할 수 없는 처지가 됐다. 학교 이전을 준비할 시간도 부족할 뿐만 아니라 예산도 없는 형편이다.맹수현 교장은 “시 측에서 아무런 협의도 없이 갑자기 학교를 비워달라고 해 앞날이 막막하다”며 “이 같은 행정은 갑질과 다름없다”고 말했다.시는 학교 측이 대책을 강구해야 한다는 입장이다.시 관계자는 “연수구청소년수련관이 다른 곳으로 이전할 예정이어서 현재 공간에 대한 재편이 필요하다”며 “청담고 무상사용 종료에 따른 대책은 학교 측에서 강구해야 한다”고 말했다.강남주 기자