금천구, 도보배달·데이터라벨링 등 중장년 맞춤형 취업교육

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-08-18 15:42
입력 2025-08-18 15:42

분야별 일자리 설명회도

금천구 중장년 맞춤형 취업 교육
금천구 중장년 맞춤형 취업 교육


서울 금천구는 오는 25일부터 다음달 26일까지 금천구 중장년층을 대상으로 분야별 일자리 설명회와 맞춤형 직무 교육을 운영한다고 18일 밝혔다.

분야별 일자리 설명회는 오는 25~28일 평생학습관(독산)에서 매일 3시간씩 총 4회 진행된다. 공공일자리, 민간일자리, 돌봄·사회복지 분야의 일자리별 특징과 종류, 취업 성공 전략을 다룬다.

맞춤형 직무분석 교육은 ▲ 도보 배달(9월 8~12일) ▲ 데이터 라벨링(9월 15~19일) ▲ 사전연명의료의향서 상담사(9월 22~26일) 등 매주 주제별로 이뤄진다. 가령 도보배달은 배달업의 이해부터 실무, 안전교육, 실습 등으로 구성된다.

교육에 관심 있는 만 40세 이상~65세 미만의 금천구민은 구청 1층 일자리센터에 방문해서 신청하면 된다. 선착순으로 강의별 15명을 모집한다.



유성훈 구청장은 “중장년이 특별한 경력이나 학력이 없어도 바로 일할 수 있도록 교육 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 맞춤형 일자리와 교육 프로그램을 발굴해 일자리 수요를 충족할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
