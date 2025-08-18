유망 벤처기업 키운다…서울 중구, 225억원 ‘기업도약 든든펀드’

“최소 30억 중구 소재 기업에 투자”

이미지 확대 중구 최초 기업도약 든든펀드 서울 중구가 225억원 규모의 ‘중구 기업도약 든든펀드’를 조성하고 유망 스타트업·벤처기업을 육성·유치한다. 왼쪽부터 이종승 비에이파트너스 대표이사, 김길성 중구청장.

서울 중구가 유망 스타트업과 벤처기업을 유치하고 육성하기 위해 225억원 규모의 ‘중구 기업도약든든펀드’를 조성한다.18일 중구에 따르면, 중구는 지난 13일 중구 최초의 벤처투자펀드의 운용사로 선정된 비에이파트너스와 벤처투자조합을 결성했다.이번 펀드는 중구가 중소기업육성기금 10억원을 출자하고, 한국모태펀드, 펀드운용사, 민간투자금 등을 결합해 225억원 규모로 조성된다. 이달부터 4년간 투자, 4년간 회수를 거쳐 2033년까지 총 8년간 운용된다.특히 이번 펀드는 중구 출자금의 300% 이상, 최소 30억원을 중구 소재 기업에 투자될 예정이다.이를 통해 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT), 핀테크, 로보틱스 등 신산업 분야의 중구 미래유망 기업이 기술개발이나 설비구축, 운영자금 등 초기 자금을 안정적으로 지원받게 될 것으로 구는 기대했다.중구는 최소 5개 이상의 유망 벤처기업에 투자한다는 목표다.운용사 비에이파트너스는 중구 내 340여개 미래산업 벤처기업을 분석해 유망기업을 발굴하고, 하반기에 스타트업과 창업기업 등을 대상으로 투자설명회를 연다.또한 투자자 네트워크와 전문 심의시스템을 통해 기업의 후속 투자 유치, 경영 컨설팅, 상장 지원 등 기업 성장을 돕기로 했다.김길성 구청장은 “기업도약든든펀드는 중구 경제의 새로운 성장엔진이자 미래를 여는 투자”라며 “신산업 선도, 청년 일자리 창출, 기업 유치를 통해 중구를 기업 하기 좋은 도시로 만들겠다”고 강조했다.김주연 기자