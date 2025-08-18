함평군, 민원 만족도 조사 실시

청렴도 향상을 위해 부패, 취약 분야 민원 서비스 전면 점검

이미지 확대 함평군청 전경

전남 함평군이 임직원 친절과 청렴도 향상을 위해 민원 경험이 있는 군민을 대상으로 민원 만족도 조사를 실시한다.오는 10월 9일까지 60일간 외부 민원인을 대상으로 민원 서비스 만족도를 점검하는 이번 조사는 함평군의 ‘청렴 SOS 프로젝트’의 핵심과제로 민원인의 친절·만족도 제고를 목표로 한다.조사 대상은 공사와 용역, 물품, 보조금, 인허가, 재세정 등 부패 취약 4개 분야의 민원인 총 2376명이며 이 가운데 800명의 응답을 목표로 전문 조사원이 전화 면접을 진행한다.또 이번 조사는 객관성과 전문성을 높이기 위해 청렴 컨설팅 전문업체에 위탁 조사를 실시한다.함평군은 이번 조사를 통해 업무 처리 과정에서 발생할 수 있는 불친절·지연 등 민원 불편 사항을 세밀히 파악하는 한편 분야별 맞춤형 개선 방안을 발굴해 제도 개선과 직원 교육 등 실질적 변화를 추진해 나간다는 방침이다.이상익 함평군수는 “이번 조사는 군민이 직접 느낀 민원 서비스의 장단점을 파악해 현장에서 바로 변화를 이끄는 계기가 될 것”이라며 “부패 없는 청렴 행정과 군민이 신뢰하는 친절 행정을 실현해 나가겠다”고 강조했다.함평 류지홍 기자