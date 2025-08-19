장마철에 우산 고장났다면…관악구 ‘찾아가는 칼갈이·우산수리센터’

평일 오후 1시부터 5시까지

이미지 확대 관악구 찾아가는 칼갈이·우산수리센터 서울 관악구가 상반기에 운영한 ‘찾아가는 칼갈이·우산수리센터’에서 시민들이 무뎌진 칼을 갈고 있다.

관악구 제공

서울 관악구가 무뎌진 칼과 고장난 우산을 무료로 고쳐주는 ‘찾아가는 칼갈이

·

우산수리센터’가 전날부터 운영을 재개했다고 19일 밝혔다.

관악구 지역공동체 일자리 사업 중 하나인 찾아가는 칼갈이

·우산수리센터는

2023년부터 운영 중이다.

전동연마기와 숫돌로 무뎌진 칼과 가위의 날을 갈고, 우산살을 교체하는 등 고장난 우산을 새것처럼 수리해 자원 재활용 문화 확산에도 기여한다.



하반기에는 11월 28일까지 관내 21개 동주민센터, 복지관, 아파트 단지 등을 순회 방문할 예정이다.

주말과 공휴일을 제외한 평일 오후 1시부터 5시까지다. 당일 접수 마감은 오후 4시지만, 접수 물량에 따라 조기 마감될 수 있다.



박준희 관악구청장은 “일자리 창출과 자원 재활용이라는 큰 가치가 있는 이번 사업에 더욱 많은 구민들이 관심을 가지고 많은 이용 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 상반기에만 총 3000여명이 이용할 만큼 주민들 사이에 인기다. 1인당 칼이나 가위 2자루, 우산 1개까지 접수 가능하다.운영 시간은김주연 기자