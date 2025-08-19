메뉴
서울 중구, ‘이순신길’ 명예도로명 지정 주민 의견 듣는다

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-08-19 15:40
입력 2025-08-19 15:40

선호도 조사 1위…다음달 5일까지

이미지 확대
김길성 서울 중구청장이 27일 서울 중구청에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 2024.5.27 오장환 기자
김길성 서울 중구청장이 27일 서울 중구청에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 2024.5.27 오장환 기자


서울 중구가 충무공 이순신 장군이 태어난 인근 ‘이순신길’을 정식 명예도로 이름으로 지정하기 위해 다음달 5일까지 주민 의견을 받는다.

19일 중구에 따르면, 명예도로 ‘이순신길’은 법정도로명인 충무로와 퇴계로34길 구간 중 을지로3가역에서 남산골 한옥마을까지 이어지는 구간이다. 앞서 중구가 진행한 명예도로명 선호도 조사에서 ‘이순실길’의 응답의 41%로 가장 높았다.

중구는 주민 의견 수렴 절차를 거쳐 다음달 중구 주소정보위원회 심의를 통해 명예도로명을 최종 부여할 계획이다. 사용기간은 이름 부여일로부터 5년이다.

이미지 확대
‘이순신길’ 명예도로 위치
‘이순신길’ 명예도로 위치 ‘이순신길’ 명예도로 위치
중구 제공


앞으로 이순신길 시작과 끝 지점에 이순신 브랜드 아이덴티티(BI)를 살려 명예도로명판이나 자율형 건물번호판을 제작해 부착할 예정이다. 이순신길을 비롯해 관개 명예도로를 볼 수 있는 테마지도도 제공한다.

중구는 지난 4월 28일 충무공 탄생 480주년을 기념하며 미래 비전 ‘충무공 이순신 위대한 시작, 다시 중구에서’를 선포하고 도시브랜드 구축에 나섰다.



구 관계자는 “명예도로는 지역의 역사·문화적 가치를 널리 알리는 상징물”이라고 밝혔다.

김주연 기자
