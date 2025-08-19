김영록 전남지사 “12·29 여객기 참사, 진상규명 촉구”

사고 키운 요인으로 지목된 로컬라이저 콘크리트 둔덕 조사 중요
김영록 전남지사는 19일 12·29 여객기 참사에 대한 객관적이고 공정한 진상규명을 촉구했다.
김 지사는 이날 자신의 페이스북에 “참사가 발생한 지 8개월이 되도록 무안공항은 여전히 멈춰있고 유가족들의 고통은 끝나지 않았다”며 “유가족들은 단지 제대로 된 사고 조사를 호소하고 있다”고 말했다.
김 지사는 이어 “사고조사위원회에서는 조종사 과실이라는 중간 조사 결과를 내놓았지만, 이는 정작 핵심 원인에 대한 의혹은 해소하지 못한 채 셀프 조사라는 불신만 키우고 있다”며 “추모제에는 10억 원이나 들였는데, 정작 중요한 둔덕 조사에는 고작 1억 원짜리 외부 용역을 맡겼다는 문제 제기가 있었다”고 지적했다.
또 진상 규명과 관련해서는 “참사의 원인으로 조류 충돌, 기체 결함 등 여러 요인이 거론되고 있고 국내외 언론과 전문가들은 사고를 키운 결정적 요인으로 활주로 끝 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 지목하고 있다”며 “조만간 발표 예정인 콘크리트 둔덕 공식 조사 결과가 매우 중요하다”고 말했다.
특히 “조사 결과는 객관적이고 공정해야 하며 데이터에 기반한 분석이 포함돼야 한다”면서 “한 점 의혹도 없는 결과만이 유가족들의 한을 풀고, 국민이 정부를 신뢰할 수 있는 길이다”고 강조했다.
김 지사는 또 “제대로 된 진상조사와 함께 공항에 대한 안전조치도 하루빨리 시작되어야 한다”며 “특히 전국 공항의 콘크리트 둔덕 문제는 더 이상 미뤄서는 안된다”고 덧붙였다.
무안 류지홍 기자
