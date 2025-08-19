김영록 전남지사 “12·29 여객기 참사, 진상규명 촉구”

사고 키운 요인으로 지목된 로컬라이저 콘크리트 둔덕 조사 중요

이미지 확대 김영록 전남지사

김영록 전남지사는 19일 12·29 여객기 참사에 대한 객관적이고 공정한 진상규명을 촉구했다.김 지사는 이날 자신의 페이스북에 “참사가 발생한 지 8개월이 되도록 무안공항은 여전히 멈춰있고 유가족들의 고통은 끝나지 않았다”며 “유가족들은 단지 제대로 된 사고 조사를 호소하고 있다”고 말했다.김 지사는 이어 “사고조사위원회에서는 조종사 과실이라는 중간 조사 결과를 내놓았지만, 이는 정작 핵심 원인에 대한 의혹은 해소하지 못한 채 셀프 조사라는 불신만 키우고 있다”며 “추모제에는 10억 원이나 들였는데, 정작 중요한 둔덕 조사에는 고작 1억 원짜리 외부 용역을 맡겼다는 문제 제기가 있었다”고 지적했다.또 진상 규명과 관련해서는 “참사의 원인으로 조류 충돌, 기체 결함 등 여러 요인이 거론되고 있고 국내외 언론과 전문가들은 사고를 키운 결정적 요인으로 활주로 끝 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 지목하고 있다”며 “조만간 발표 예정인 콘크리트 둔덕 공식 조사 결과가 매우 중요하다”고 말했다.특히 “조사 결과는 객관적이고 공정해야 하며 데이터에 기반한 분석이 포함돼야 한다”면서 “한 점 의혹도 없는 결과만이 유가족들의 한을 풀고, 국민이 정부를 신뢰할 수 있는 길이다”고 강조했다.김 지사는 또 “제대로 된 진상조사와 함께 공항에 대한 안전조치도 하루빨리 시작되어야 한다”며 “특히 전국 공항의 콘크리트 둔덕 문제는 더 이상 미뤄서는 안된다”고 덧붙였다.무안 류지홍 기자