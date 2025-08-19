“26학번 새내기 준비 끝” 용산구, 수시 대비 진학프로그램

이미지 확대 서울 용산구 2026학년도 수시모집 지원 전략 특강.



서울 용산구가 다음달 초 시작되는 2026학년도 대학입학 수시모집을 앞두고, 지역 학생과 학부모를 위한 ‘수시모집 지원전략 특강’과 ‘1:1 전략컨설팅’을 열었다고 19일 밝혔다.특강에는 공교육 입시 전문가 박권우 교사가 강사로 나섰다. 박 강사는 수시모집 주요사항, 전형 유형별 전형방법, 주요 대학별 주요변경 사항 및 유의사항 등 수험생들이 반드시 알아야 할 핵심 정보를 압축적으로 전달했다.특히, 160여 명이 자리한 가운데 예정 시간을 1시간 이상 초과해 총 5시간 30분 동안 강연이 이어졌다.1:1 전략컨설팅은 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 교사가 학생 개개인의 성취도, 희망 진로, 지원 가능 대학군 등을 정밀 분석한 뒤 최적의 지원전략을 제시하는 맞춤형 상담을 제공했다.용산구 관계자는 “이번 특강과 컨설팅은 지역 학생들의 경쟁력 강화, 학부모의 입시 이해도 제고, 대입 정보 격차 해소라는 3가지 성과를 거뒀다”라고 자평했다.박희영 용산구청장은 “수시모집에 대비한 이번 프로그램은 단순한 정보전달이 아니라 학생 한 명 한 명의 강점을 살린 맞춤형 지원에 초점을 맞췄다”라며 “꿈꾸는 진로진학 목표에 한걸음 더 다가설 수 있도록 다양한 교육 지원 사업을 이어가겠다”라고 했다.서유미 기자