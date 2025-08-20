영광군, 백수해안 관광경관 명소화 사업 적격성 통과···사업 탄력

백수해안 관광경관 명소화 사업···사업비 401억원 확보

‘남부권 광역관광 개발사업’···기재부 적격성 심사 최종 통과

이미지 확대 영광군 칠산타워 주변 조감도. (영광군 제공)

영광군이 역점사업으로 추진하고 있는 백수해안도로 관광경관 명소화 사업이 기획재정부의 적격성 심사를 통과해 사업에 탄력이 붙게됐다고 20일 밝혔다.이 사업은 영광군이 현재 추진 중인 ‘종교순례 테마관광 명소화사업(총사업비 188억원)에 이어 ’남부권 광역관광 개발사업‘으로 추진하는 프로젝트중 하나로 대규모 관광 인프라를 조성하게 되며, 총사업비는 401억원(국비50%, 도비15%, 군비35%)에 달한다.사업내용은 백수해안도로를 중심으로 경관자원과 문화콘텐츠를 집약·강화하는 사업으로 ▲해안 경관 인프라 확충 ▲노을전시관 리모델링 및 미디어파사드 조성 ▲칠산타워와 목도를 잇는 미디어라이트 연출 등을 통해 영광군을 체류형 관광도시로 탈바꿈하는 것을 목표로 하고 있다.군은 장세일 군수 취임 이후 문체부와 기재부를 상대로 사업 타당성 확보를 위한 체계적인 자료 보완과 사업의 필요성, 실현 가능성을 적극적으로 설득하고 관계기관 협의에 총력을 기울여 적격성 심사를 최종 통과했다.앞으로, 군은 미디어파사드와 라이트쇼 등 첨단 미디어 콘텐츠를 활용한 야간경관 조성 등으로 1박 이상 머무르는 체류형 야간관광 중심지로 거듭나겠다는 계획이다. 백수·염산 해안 경관 관광객 100만명 시대 도래, 체류형 관광을 통한 지역경제 활성화 효과가 기대된다.장세일 영광군수는 “백수해안 관광경관 명소화 사업을 통해 천혜의 아름다운 자연환경과 노을경관, 야간경관 등이 어우러진 특색있는 관광지를 조성하고, 종교순례 테마관광 명소화사업과 연계하여 영광군을 서남권 관광의 허브로 도약시키고, 관광객 천만명 시대를 반드시 열어가겠다”고 말했다.임형주 기자