완도군, 국립해양수산박물관 사업 본격화

수산업 전시, 교육, 연구 기능 갖춘 복합 해양 문화 공간 조성

이미지 확대 완도군에 들어설 국립해양수산박물관 조감도.

전남 완도군의 숙원이었던 ‘국립해양수산박물관 건립 사업’이 20일 기획재정부 재정사업평가위원회의 예비 타당성 조사를 최종 통과해 사업이 본격화될 전망이다.국립해양수산박물관은 해양수산부 주관, 국비 1138억 원을 투입해 완도군 청해진 유적지 일원에 부지 4만6886㎡, 연면적 1만4414㎡ 규모로 조성되며, 2030년 하반기 개관할 예정이다.완도군은 지난 2022년 전남도에서 실시한 국립해양수산박물관 대상 사업 공모에서 건립 대상지로 선정됐다.이후 문화체육관광부의 사전 타당성 평가와 기획재정부의 예비 타당성 조사 대상 사업 선정에 이어 1년 7개월간 한국조세재정연구원의 현장 설명회, 기재부의 점검 회의 및 심의를 거쳐 예타를 통과했다.이번 예타 통과로 내년부터 기본 및 실시설계 착수 등 본격적인 사업을 추진할 계획이다.해양수산박물관은 국내 최초 수산 특화 박물관이자 수산업의 과거와 현재, 미래를 아우르는 전시, 교육, 연구 기능을 갖춘 복합 해양 문화 공간으로 조성된다.1층에는 다양한 체험과 학습 기회를 제공할 수산 역사관, 미래관, K-씨푸드관, 디지털 브릿지관, 어린이박물관 등이 들어서며 2층에는 박물관의 학술적 기능과 운영 효율성을 높일 수장고, 연구 및 사무 공간이 마련된다.해양수산박물관이 개관하면 해양 수산의 가치와 중요성을 알리는 것은 물론 해양 수산 도시 입지 강화와 지역 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.신우철 완도군수는 “박물관 예비 타당성 통과는 군민과 해양수산부, 전라남도 등 모두가 한마음으로 이뤄낸 값진 성과”라며 “국립해양수산박물관이 대한민국을 대표하는 해양 수산 문화의 중심지가 되도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자