종로구, ‘한낮의 음악회’에서 음악과 체험으로 양성평등 만나요

종로구 '한낮의 음악회' 포스터

서울 종로구가 다음달 첫째주 양성평등주간을 맞아 다음달 3일 '한낮의 음악회'을 연다. 사진은 지난해 종로구의 양성평등주간 기념행사에서 설치된 '일상에서 만나는 성평등연극' 기념행사 체험 부스 모습.

서울 종로구가 양성평등주간을 맞아 다음달 3일 청진공원에서 ‘공감 온(ON) 한낮의 음악회’를 개최한다고 21일 밝혔다. 음악과 함께 다양한 체험으로 양성평등에 대한 사회적 공감대를 높이기 위한 자리다.종로구에 따르면 다음달 3일 오전 11시 시작되는 기념식에서는 양성평등 실현과 여성의 사회참여 확대, 여성 인권·안전 강화에 헌신한 유공자에게 표창이 수여될 예정이다. 음악회와 풍성한 참여형 부대행사도 준비됐다.음악회는 다음달 3일 오전 11시 50분부터 오후 1시까지 ‘9월 어디나 스테이지’ 행사와 합동으로 열린다. 어디나 스테이지는 종로구 내 서순라길, 광화문역 등 주요 장소에서 연중 진행되는 문화예술 프로젝트다. 이번 공연에는 아카펠라 보컬그룹 튠에이드와 가수 헤디가 출연해 활기찬 무대를 선사할 예정이다.북촌감성, 한국유아다례연구소 등 9개 단체는 체험형 부대행사를 진행한다. ‘나만의 스마일 키링 만들기’, ‘전통 다식 체험’, ‘한지 꽃신·책갈피 만들기’, ‘타투스티커 체험’, ‘성인지 감수성 알아보기’ 등 각자 관심 있는 프로그램을 통해 양성평등이라는 보편적 가치를 쉽고 재미있게 이해할 수 있다.아울러 시민감시단과 종로경찰서도 불법촬영 예방 캠페인을 통해 주민 안전과 여성 인권 보호에 대한 관심을 높일 계획이다.정문헌 종로구청장은 “주민과 관광객, 회사원, 학생 등 각계각층 시민들이 음악과 체험을 통해 양성평등의 가치에 공감하는 뜻깊은 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 지역 사회에 양성평등 문화를 확산하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자