소공동 양복명장이 기술 전수…중구 특화 ‘직업역량강화’ 교육

서울 중구가 다음달부터 11월까지 운영하는 ‘직업역량강화 프로그램’에 참여할 수강생을 모집한다고 21일 밝혔다.
중구의 직업역량강화프로그램은 취업이나 창업을 준비하는 주부, 은퇴(예정)자, 직장인 등을 대상으로 무료로 경력 개발을 지원한다. 올 하반기에는 초고령사회를 대비한 분야나 중구만이 특화된 프로그램이 눈길을 끈다.
우선 다양한 경력을 탐색하고 개발할 수 있도록 그림책놀이지도사, 블로그마케팅전문가, 빌딩경영관리사 과정이 운영된다. 또한 노후생활 관리나 지원을 준비할 수 있는 노인생활지원사나 연금자산관리컨설턴트 자격을 쥐득할 수 있는 교육 과정도 있다. 시니어 디지털 역량강화(초급·중급·고급) 과정도 마련됐다.
특히 중구의 지역적 강점을 살려 소공 테일러 아카데미와 남산숲체험교육 전문가 과정이 개설됐다. 맞춤양복의 메카인 소공동에 남은 장인 9명이 기술 전수 의지를 밝히면서 대한민국 청록기능장 등 양복 명장이 50년간 쌓은 정통 재단·봉제 기술을 직접 전수한다. 숲해설가 전문과정의 입문 과정인 남산숲체험교육 전문가 과정에서 수강생들은 남산숲의 특징과 숲 생태학을 배우고 남산자락숲길에서 현장 학습을 진행한다.
정원은 165명으로 중구민을 우선 선발한다. 신청은 중구청 홈페이지(AI내편중구)에서 할 수 있다. 수강료는 전액 무료로, 교재비와 재료비나 자격증 발급비용만 수강생이 부담한다.
80% 이상 출석하면 수료증을 발급받을 수 있다. 관련 자격증 취득도 지원한다. 취업을 원하면 중구 일자리플러스센터와 연계해 구직 등록과 상담을 지원한다. 이웃에 재능기부 기회도 제공한다.
김길성 중구청장은 “이번 직업역량강화 프로그램은 중구민의 경력개발과 재취업, 은퇴 이후의 삶을 준비할 수 있도록 맞춤형으로 지원한다”며 “지역자원을 활용한 특화교육으로 보다 풍요로운 일상을 누릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
