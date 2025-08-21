이필형 동대문구청장 현장 점검…“현장서 답찾자”

이미지 확대 이필형(오른쪽) 서울 동대문구청장이 20일 직원들과 현장 점검을 하고 있다. 동대문구 제공

이필형 동대문구청장은 지난 20일 지역 현안 사업대상지를 연이어 방문해 현장 점검을 했다고 동대문구가 21일 밝혔다.이 구청장은 수도권광역급행철도(GTX) B·C 노선 시설물인 환기구·변전소 및 수인분당선 단선 신설 사업 현장을 찾는 것으로 점검을 시작했다. 그는 GTX B·C 노선 사업은 수도권 교통 여건 개선과 지역 발전을 위한 핵심 인프라사업이라며 “그 과정에서 주민 불편이 최소화될 수 있도록 철저한 관리”를 당부했다.이어 이 구청장은 국토교통부와 협의할 때 수인분당선 사업도 최대한 조속히 추진될 수 있도록 관련 사항을 적극적으로 논의하도록 지시했다. 구는 수인분당선 단선 신설의 정상화를 위해 자체 타당성 조사 용역을 추진하고, 경기도 남양주시와 업무협약을 체결하는 등 구민 숙원사업 실현을 위한 행정적 지원에 총력을 기울이고 있다.이 구청장은 이어 동부간선도로 지하화 사업이 진행 중인 장평근린공원 작업구 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 향후 계획을 보고받았다. 이 구청장은 “동부간선도로 지하화 사업은 동북권 교통체계 개선과 지역 발전을 위해 중요한 사업인 만큼 주민 불편을 최소화하면서 안전하게 추진될 수 있도록 실효성 있는 대책을 마련하라”고 주문했다.이어서 전농동 서울시립도서관 예정 부지, 용두동 동대문환경자원센터 등도 방문했다.이 구청장은 직원들에게 “구정의 해답은 늘 현장에 있다”며 “무엇보다 투명하게 정보를 공개하고, 주민과 소통하며 설명하는 것을 원칙으로 하라”고 강조했다. 또 “잘못된 정보를 바로잡고 필요한 설명을 해서 구정이 주민 삶에 실질적 보탬이 되도록 늘 현장에서 답을 찾자”고 했다.안석 기자