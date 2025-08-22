완도군, 해양 레저 스포츠 체험 프로그램 인기

관광객 3200여 명 카약과 패들보드, 래프팅, 요트 등 체험

이미지 확대 완도군이 신지 명사십리에서 해양 레저 스포츠 체험 프로그램을 운영하고 있다.

전남 완도군이 신지 명사십리 일원에서 진행한 여름철 해양 레저 스포츠 체험 프로그램이 큰 인기를 끈 것으로 나타났다.지난 7월 30일부터 8월 14일까지 진행된 해양 레저스포츠 체험 프로그램에는 전국 각지에서 총 3200여 명의 관광객이 참여해 카약과 패들보드, 래프팅, 요트 등을 체험한 것으로 집계됐다.특히 여름철 휴가와 방학을 맞은 가족 단위 관광객과 청소년의 참여 비율이 높게 나타났다.이번 체험 프로그램 운영 기간에는 전문 강사진의 체계적인 지도와 안전 관리로 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않았다.완도군은 해양 레저 스포츠 체험 프로그램을 해양치유 프로그램과 연계 진행해 체험형 관광 상품으로의 가능성을 확인한 만큼 내년에는 체험 종목을 다양화하고 사계절형 해양 레저 상품으로 발전시켜 나갈 계획이다.완도군 관계자는 “프로그램을 통해 해양 레저 관광의 새로운 수요를 확인할 수 있었다”며 “관광객들이 몰리면서 지역 상권 활성화에도 긍정적인 효과가 있었다”고 말했다.완도 류지홍 기자