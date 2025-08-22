경기도-경기관광공사, 2027년 아시아-오세아니아 멤브레인(여과막) 컨퍼런스 유치

이미지 확대 ‘2027 아시아-오세아니아 멤브레인 컨퍼런스’ 수원 유치에 성공한 후 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기관광공사 제공)

경기도와 경기관광공사는 2027년 제16차 ‘아시아-오세아니아 멤브레인(여과막) 컨퍼런스(AMS16)’ 유치에 성공했다고 22일 밝혔다.경기도는 지난 19일부터 21일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제15차 AMS(Asia-Oceania Membrane Society) 학회 이사회에서 최종 후보였던 인도를 꺾고 유치에 성공했다. 경기도는 멤브레인 기술 분야에서 세계적 경쟁력을 보유한 국내 연구진과 기업, 첨단산업 인프라 등을 강점으로 내세웠다. 또 수원컨벤션센터의 우수한 마이스(MICE) 인프라와 숙박·관광 자원을 적극적으로 홍보해 AMS 이사회 회원들을 사로잡았다.2027년 열리는 제16차 회의는 8월 17일부터 20일까지 4일간 수원컨벤션센터에서 열리며, 25개국 석학 및 산업 전문가 등 1,000여 명이 참가할 것으로 예상된다.2년마다 개최되는 AMS 학회는 아시아·오세아니아 지역의 멤브레인 기술 분야를 대표하는 권위 있는 국제학술대회로 전 세계 학계·산업계·연구기관 전문가들이 최신 연구 성과를 공유하고 기술을 교류하는 장이다. 국제컨벤션협회(ICCA), 국제회의협회(UIA)에도 등재돼 있다.경기관광공사 조원용 사장은 “이번 유치는 경기도가 아시아를 넘어 세계적인 MICE 중심지로 도약하는 또 하나의 디딤돌이 될 것”이라며, “대회 기간 학술행사와 함께 기업 전시회, 산업 시찰, 관광 프로그램을 연계해 경제적 파급효과를 극대화하겠다”라고 말했다.안승순 기자