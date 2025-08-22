송파구, 한성백제왕도길 야간 프로그램 10월까지 운영

이미지 확대 한성백제왕도길 야간해설 프로그램. 송파구 젝공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 오는 10월까지 밤 시간대에 관내 한성백제 문화재를 즐길 수 있는 ‘한성백제왕도길 야간해설 프로그램’ 네 코스를 운영한다고 22일 밝혔다.구는 2016년부터 운영 중이던 주간 해설프로그램에 더해 해 질 녘 한성백제 유적지와 관광명소를 문화관광해설가와 함께 돌아보는 야간 해설을 기획했다. 지난해 4개월간 시범 운영한 결과, 총 461명의 탐방객이 참여했다. 특히 낮 시간대 탐방이 어려운 7~8월에는 야간 참여 인원이 주간 인원의 2배를 차지할 만큼 인기가 높았다.이에 구는 올해부터 야간 프로그램을 정규 편성해 3월부터 운영 중이다. 오는 10월까지 매주 금요일과 토요일 오후 6시(3월과 10월은 오후 5시)에 진행한다.한성백제왕도길 코스는 ▲풍납동토성길 ▲몽촌토성길 ▲한성백제박물관길 ▲석촌동고분길 등 4가지로 구성돼 있다. 풍납동토성, 몽촌토성, 석촌동고분군, 방이동고분군 등 관내 한성백제시대 유적과 더불어, 롯데월드타워, 종합운동장 등 구 대표 랜드마크를 연결해 송파의 매력을 느끼도록 개발됐다.2시간 가량 소요되는 각 코스에서는 전문해설사 1명당 최대 10명까지 해설을 제공한다.프로그램에 참여하려면 서울시 공공서비스 예약 홈페이지 통해 7일 전까지 접수하거나, 송파구 관광진흥과로 전화예약하면 된다. 초등학생 이하 어린이는 보호자 동반이 필요하다. 별도 참가비는 없다.안석 기자