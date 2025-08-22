30주년 ‘좋은 도시 금천’ 기여한 금천구민상 후보 추천

다음달 18일까지 4개 분야 추천

서울 금천구가 개청 30주년을 맞아 다음달 18일까지 ‘제30회 금천구민상’ 후보자를 추천받는다고 22일 밝혔다. 지역사회 발전을 위해 헌신한 구민과 단체를 발굴해 알리기 위해서다.올해는 ▲ 지역사회봉사 ▲ 미풍양속(효행·선행 등) ▲ 문화체육교육 ▲ 특별 총 4개 부문에서 수상자를 선정한다. 올해 처음 신설된 특별 부문은 구민의 생명과 재산을 보호하기 위해 헌신하거나 특정 분야에서 뛰어난 명성을 쌓았거나 금천구를 위해 활동한 공로가 인정되는 경우를 선발한다.추천 대상은 공고일 기준 3년 이상 금천구에 계속 지낸 구민이나 단체 또는 그 단체 소속원이다. 구민 20명 이상이 연서로 공동 추천하거나 관계기관 등을 통해 추천할 수 있다. 특별부문은 거주지 제한이 없다. 자세한 일정과 필요 서류는 금천구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.‘금천구민상 공적심사위원회’ 심의를 통해 최종 선정된 금천구민상 시상식은 오는 10월 15일 열리는 ‘구민의 날’ 기념행사에서 진행된다.유성훈 금천구청장은 “주변에 숨어있는 금천구의 영웅들을 추천해주시길 바란다”고 말했다.김주연 기자