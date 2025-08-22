“고지대 100곳 무장애길로”…오세훈, 중구 설치 예정지 점검

중구 신당동 청구동마을마당 등 5곳

이미지 확대 오세훈 서울시장·김길성 중구청장 ‘고지대 엘리베이터’ 오세훈(앞쪽 가운데) 서울시장과 김길성(오른쪽) 서울 중구청장이 22일 이동 약자를 위해 엘리베이터가 설치될 신당동 청구동마을마당의 가파른 계단을 오르고 있다.

이미지 확대 신당동 청구동마을마당 엘리베이터 내년 서울 중구 신당동 청구동마을마당에 설치될 엘리베이터의 모습.

“계단이 참 가파르네요. 어르신은 업고 가야겠습니다.”고지대 주민을 위한 ‘지역 맞춤형 이동수단’이 설치될 지역 중 하나인 서울 중구 신당동 청구동마을마당. 오세훈 서울시장은 22일 남산 주변 주요 인구 밀집 고지대로 꼽히는 이곳을 찾아 주민들과 214개 계단을 오르다 이렇게 말했다. 마을마당에서 남산자락숲길로 이어지는 계단이 있지만, 건물 11층에 준하는 높이 113m에 달하는 데다 33도 급경사인 계단 폭도 갈수록 좁아진다.보행 약자는 먼길을 돌아가야 했던 이곳을 내년부턴 누구나 편하게 오갈 수 있도록 수직형 엘리베이터가 설치된다. 어르신, 유모차·휠체어 이용자도 도심 주거지에서 15분 안에 남산을 방문할 수 있을 것으로 서울시는 전망했다.중구 신당동 외에도 우선 설치 대상지인 광진구 중곡동, 강서구 화곡동, 관악구 봉천동, 종로구 숭인동 등 5곳은 내년 3월 착공해 연말 완공한다는 목표다. 연말까지 2단계 사업 대상지 10곳을 선정하기 위해 다음달 주민 공모를 진행한다.오 시장은 이날 “주민들로부터 숙원인 엘리베이터 설치 요청을 접하고, 하루라도 빨리 시민 불편을 덜어 드리고자 신속하게 행정절차를 추진했다”며 “순차적으로 대상지를 늘려 2030년까지 서울 내 100곳을 무장애길로 조성하겠다”고 말했다.김길성 서울 중구청장은 “엘리베이터 설치는 주민들이 여러번 요청한 숙원 사업”이라면서 “서울시의 약자와의 동행 사업으로 가능해졌다”고 덧붙였다.김주연 기자