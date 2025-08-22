남도국제미식산업박람회, 청소년 조리 경연 참가자 모집

9월 15일까지 접수, 전남도광주광역시 소재 고등학교 재학생 대상

이미지 확대 남도 미래셰프 청소년조리경연 포스터.

남도국제미식산업박람회가 청소년 대상 요리 경연대회인 ‘남도미래셰프-청소년 조리경연’ 참가자를 공개 모집한다.남도미래셰프-청소년 조리경연은 오는 10월 1일부터 26일까지 목포 일원에서 열리는 ‘2025 남도국제미식산업박람회’에서 ‘청춘의 열정, 남도의 맛을 담다!’라는 슬로건으로 진행된다.남도의 식재료를 활용하고 조리법을 접목해 창의적 요리를 뽐내며 남도 식문화의 가치를 동시에 조명하는 자리이자 조리 분야에 꿈을 가진 고등학생이 마음껏 실력을 펼칠 무대가 될 것으로 기대된다.접수 기간은 9월 15일까지이며 전남도, 광주광역시 소재 고등학교 재학생은 개인이나 2인 1팀으로 지원할 수 있다.예선에선 서류 심사를 통해 15팀 내외를 선발하고, 본선은 오는 10월 15일 박람회장 미식 이벤트존에서 개최될 예정이다.본선 심사는 창의성과 조리 기술 숙련도, 지역 식재료 표현력, 맛의 조화 등을 기준으로 이뤄지며 우수 5팀에는 시상금과 함께 전남도 교육감 표창을 수여할 계획이다.홍양현 남도국제미식산업박람회 사무국장은 “남도의 식재료로 청소년이 펼치는 이번 조리 경연은 남도 미식에 대한 이해를 넓히고 꿈을 실현하는 특별한 경험이자 성장의 발판이 될 것”이라며 “미래 셰프들의 적극적인 도전과 참여를 기대한다”고 말했다.자세한 내용은 박람회 공식 누리집(www.expo-namdonice.com) 커뮤니티 고시/공고에서 확인할 수 있다.목포 류지홍 기자