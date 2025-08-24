메뉴
‘2025 아이언맨 구례 코리아 대회’ 9월 28일 개최

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-08-24 11:00
입력 2025-08-24 11:00

수영 3.8㎞, 사이클 180㎞, 마라톤 42.2㎞ 완주 코스

‘2025 아이언맨 구례 코리아 대회’가 9월 26일부터 29일까지 지리산호수공원과 구례공설운동장 일대에서 열린다.
‘2025 아이언맨 구례 코리아 대회’가 9월 26일부터 29일까지 지리산호수공원과 구례공설운동장 일대에서 열린다.


전남 구례군이 ‘2025 아이언맨 구례 코리아 대회’를 9월 26일부터 29일까지 4일간 지리산호수공원과 구례공설운동장 일대에서 개최한다.

대한철인3종협회에서 주최·주관하는 2025 아이언맨 구례 코리아 대회는 국내외 철인3종경기 선수들이 참가하는 국제 대회다. 수영 3.8㎞, 사이클 180㎞, 마라톤 42.2㎞ 등 3개 종목 226㎞를 완주하는 코스다. 기록 측정을 위한 본경기는 28일에 진행한다.

구례군과 대한철인3종협회는 교통, 보급, 자원봉사, 행사 운영 등 분야별 업무를 체계적으로 준비할 수 있도록 아이언맨TF팀을 구성해 운영 중이다. 특히 사고 없는 안전한 대회 개최를 위해 구례경찰서, 구례소방서 등 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축하는 등 안전에 공백이 없도록 만전을 기하고 있다.

또 지역민들이 도로 교통통제 사항을 알 수 있도록 구간별 교통통제 안내 현수막 게시, 반상회보 게재, 상가 방문 등 다양한 방식으로 사전 홍보를 강화해 주민 불편을 최소화할 계획이다.



군 관계자는 “9월 28일 경기일에는 코스 구간별 교통통제 예정이어서 벌초 등 명절 전 방문객과 주민분들께서는 일정을 조정해 주시기 바란다”며 “주민 여러분의 많은 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

구례 최종필 기자
