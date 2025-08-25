메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서울 강서구·경남 밀양시, 우호교류 협약

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-08-25 10:39
입력 2025-08-25 10:39
이미지 확대
서울 강서구·경남 밀양 ‘우호 교류’
서울 강서구·경남 밀양 ‘우호 교류’ 진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 지난 22일 안병구 경남 밀양시장과 우호 교류 협약을 체결했다.
강서구 제공


서울 강서구는 경남 밀양시와 지난 22일 상호 협력을 통한 공동발전을 위한 우호 교류 협약을 맺었다.

25일 강서구에 따르면, 밀양시청에서 열린 협약식에서 강서구와 밀양시는 경제, 문화예술, 관광, 행정 등 다양한 분야에서 지속 가능한 교류 사업을 발굴·추진하기로 했다.

강서구는 김포국제공항과 마곡산업단지를 중심으로 항공과 첨단산업 등이 성장하고 있다. 밀양시는 나노융합 국가산업단지를 바탕으로 산업 경쟁력을 키우고 있다. 향후 실무협의회를 통해 구체적인 교류 계획을 수립한다는 방침이다.

안병구 밀양시장은 “서울 강서구와 우호 협력을 통해 양 도시가 서로 강점을 나누며 발전하는 동반자가 되길 바란다”고 말했다.


이병윤 서울시의회 교통위원장 “청량리 종합시장 노후 소방시설 보수 완료 환영”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이병윤 서울시의회 교통위원장 “청량리 종합시장 노후 소방시설 보수 완료 환영”

진교훈 강서구청장은 “문화와 산업이 조화를 이루며 발전하고 있는 두 도시가 손을 맞잡은 만큼, 앞으로의 교류가 양 지역 주민 모두에게 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 답했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기