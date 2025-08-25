메뉴
순천시장애인체육회 어울림클럽, ‘전국 최초 장애인 스포츠클럽 선정’

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-08-25 11:11
입력 2025-08-25 11:11

문화체육관광부···전국 5개 클럽 지정

이미지 확대
순천시장애인체육회 어울림클럽 관계자들이 순천시어울림체육센터에서 장애인형 지정스포츠클럽 선정 기념사진을 촬영하고 있다.
순천시장애인체육회 어울림클럽 관계자들이 순천시어울림체육센터에서 장애인형 지정스포츠클럽 선정 기념사진을 촬영하고 있다.


순천시장애인체육회 소속 ‘순천시어울림클럽’가 전국 최초로 문화체육관광부 장애인형 지정스포츠클럽으로 선정됐다. 이번 선정은 스포츠클럽법 제정 이후 처음 시행된 사업으로 문화체육관광부는 전국 5개 클럽을 지정했다.

순천시어울림클럽은 지난달 최종 심사를 거쳐 장애인형 지정스포츠클럽으로 확정됐다. 이에 따라 오는 2028년 7월까지 3년간 매년 운영비 2900만원을 지원받는다.

순천시장애인체육회 어울림클럽은 순천시어울림체육센터를 기반으로 배드민턴, 탁구, 볼링 등 3개 종목으로 활동중이다. 앞으로 장애인과 비장애인이 함께할 수 있는 맞춤형 프로그램을 운영하게 된다.

노관규 시장은 “순천에서 어울림체육센터 개관 이후 전국 최초로 장애인형 지정스포츠클럽에 선정돼 매우 기쁘다”며 “이를 계기로 장애인과 비장애인들이 함께 어우러져 건강한 삶과 여가 활동을 즐길 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

순천 최종필 기자
