목포해경, ‘어선 승선원 변동신고’도 앱으로···전용 앱 개발

목포해경, 어선 승선원 변동 신고 전용 앱 제작

승선원 신고, 이제 바다에서도 손쉽게 가능해져

이미지 확대 목포해경은 '어선 승선원변동 신고'도 이제 전용앱으로 할 수 있다는 홍보 문안을 만들어 배포하고 있다. (목포해경 제공)

목포해양경찰서는‘어선 승선원변동신고 전용앱’을 자체 개발해 운영한다고 25일 밝혔다.이전에는 어선에서 승선원의 변동이 있을 경우, 해당 어선의 선주 또는 선장은 해양경찰 관서를 방문해 승선원 변동신고를 마치고 출항해야 했다.신고 과장이 불편하다보니 어업인들의 승선원 변동 미신고 사례는 꾸준히 발생하고 있는 실정이다.목포해경 지도파출소는 어업인들이 보다 쉽게 승선원 변동신고를 할 수 있도록 약 3개월에 걸쳐 ‘어선승선원변동신고 전용앱’을 자체 개발했다.해경에 따르면 전용앱은 구글 플레이스토어에서 ‘승선원 변동 신고 도우미’를 검색해 설치가 가능하고 특히 기상청과 연동해 기상특보 발효 시 경고문구를 앱 상단에 표출하는 등 출항 전 기상정보 확인과 안전한 조업문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.앱을 제작한 옥창근 경위는 “새롭게 자체 개발한 전용앱을 통해 지속적으로 제기된 승선원 변동 미신고 문제를 해소하고 해양사고 발생 시 신속한 수색구조가 가능해질 것”이라고 말했다.임형주 기자