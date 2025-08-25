여수광양항만공사, 지역 취약계층 자립지원 적극 지원 나서

광양지역자활센터, 광양시사랑나눔복지재단과 업무협약

이미지 확대 이재호 전남광양지역자활센터장, 김재경 광양시사랑나눔복지재단 이사장, 김일영 YGPA 상생소통부장이 22일 광양지역 자활사업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.

여수광양항만공사(YGPA)가 광양지역자활센터, 광양시사랑나눔복지재단과 업무협약을 체결하고 지역내 취약계층 자립 지원에 적극 나선다.YGPA는 지난 22일 이들 단체와 손 잡고, 일자리가 없는 취약계층의 자립 기반 마련과 자활사업 활성화를 위한 상생 협력체계를 구축하기로 했다. 협약에 따라 세 기관은 근로 기회를 잃은 취약계층이 스스로 자립할 수 있도록 지속가능한 일자리 창출과 자활 지원에 협력할 예정이다. 이를 통해 지역사회에 기여할 수 있는 모범적인 상생모델을 실현한다는 방침이다.협약식 직후 YGPA는 광양지역자활센터에서 올해 새롭게 추진하는 ‘우리아이잠자리 자활사업’에 후원금 2000만원을 전달했다. 자활에 참여하는 지역 취약계층 5명이 안정적인 일자리와 생활기반을 마련할 수 있도록 힘을 보탰다. 이번 사업은 자활에 참여하는 취약계층의 세탁서비스 근로능력을 증진하기 위해 마련됐다. 저렴한 비용으로 어린이집 및 유치원을 이용하는 어린이들에게 청결한 낮잠이불 세탁과 대여서비스를 제공하는 사업으로 아이들의 건강한 성장에도 기여할 것으로 기대된다.황학범 사장 직무대행은 “이번 협약과 후원금 전달이 일자리를 잃은 취약계층 가정의 생활 안정에 실질적인 힘이 되길 바란다”며 “지역사회 발전에 기여하는 공공기관으로서 사회적 책무를 충실히 이행에 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 항만 운영을 넘어 지역민의 삶의 질 향상에 기여하는 책임 있는 공공기관으로서 역할을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.한편 YGPA는 2021년에 스마트팜 농장구축을 통한 취약계층 지속가능 일자리 창출사업에 3000만원, 2023년에는 오백국수 외식관련 자활사업에 2500만원을 후원하는 등 취약계층의 자립을 위한 지역 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.광양 최종필 기자