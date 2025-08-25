김영록 전남지사, 쌀 개방 압력 막아내야

철강 관세 인하 등 한미 정상회담 성공 기원

이미지 확대 김영록 전남지사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김영록 전남지사가 25일 한미 정상 회담을 앞두고 “한미 정상회담 성공을 기원한다”며 “미국의 일방적인 쌀 개방 압력을 반드시 막아내시길 바란다”고 밝혔다.김 지사는 이날 자신의 페이스북에 ‘한미 정상회담 성공을 기원하는 글을 통해 “회담 테이블에는 지난달 타결된 한미 관세 협상 세부 사항, 한미동맹 현대화 등 경제 통상 외교 안보를 아우르는 폭넓은 주제가 오를 것으로 전망된다”며 “한미동맹 현대화를 적절히 대처해 나가면서 경제적 실익을 반드시 얻어내야 한다”고 말했다.이어 “미국의 철강 50% 관세 폭탄으로 전남의 주력산업인 철강산업이 큰 어려움을 겪고 있다”며 “이번 회담에서 철강 제품에 대한 관세 인하가 이뤄지길 기대한다”고 말했다.김 지사는 또 “(이재명 대통령이) 대한민국의 국익을 최대한 지키면서 한미 양국이 WIN-WIN하는 성공적 회담을 이끌어낼 것으로 확신한다”며 “국민 모두 한마음으로 한미 정상회담의 성공을 응원하자”고 말했다.무안 류지홍 기자